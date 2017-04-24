KIRŞEHİR (AA) – Kaman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Alparslan ilkokulu öğrencisi Aleyna Altınparmak, kaymakamlık koltuğuna oturdu.

Temsili Kaymakam olan Altınparmak, belediye ve emniyet yetkililerini telefonla arayarak ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kaymakam Murat Girgin de, 23 Nisan’ı milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade eden Girgin, “Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.” dedi.

Kaymakamlıktaki programın ardından Girgin ve protokol üyeleri Kaman Faik Güngör ilkokulunda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine katıldı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten şiir ve kompozisyonlar okundu, öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı.