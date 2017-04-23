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23 Nisan 2017 Pazar

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23 Nisan'ı hastanede kutladılar

– Sivas’ta hastanede tedavi gören çocuklar, dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı

23 Nisan 2017 Pazar, 10:30

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Servisinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

CÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, pediatri servisi oyun odasında düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar için pasta kesildi, hastane yönetimi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıIdı.

Programda konuşan CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek, “Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlık olan çocuklarımıza armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı hastanemizde misafir ettiğimiz çocuklarımızla kutluyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa şahit olmak bizleri de heyecanlandırıyor. Bütün çocukların sağlıkla, huzurla ve mutlulukla yaşayacak nice bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

CÜ Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Zekeriya Öztemur ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu pediatri servisinde tedavi gören Muhammed Emin Özkan’a bıraktı.

Programın sonunda çocuklar, hastane bahçesinde, dileklerini yazdıkları notları bağladıkları balonları gökyüzüne uçurdu.

Programa, hastane yöneticileri ve hasta yakınları da katıldı.

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumhuriyet Üniversitesi

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