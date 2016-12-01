23 yıldır gazete arşivliyor

YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Yozgat’ta yaşayan 67 yaşındaki emlakçı Mehmet Saygı, 23 yıldır günlük olarak yayımlanan yerel gazeteleri arşivliyor.

Gazete ve kitap okumayı çok seven, koleksiyonculuğa büyük ilgi duyan Saygı, iş yerini adeta müzeye çevirdi. Yozgat’ta yayın yapan yerel gazeteleri 23 yıldır günlük olarak arşivleyip cilt haline getiren Saygı, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili bilgi istenildiğinde, vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kentte önceki yıllarda yaşanmış olaylarla ilgili akıllarda kalan soru işaretlerini arşivlediği gazetelerde gideren Saygı, gazetelerin yanı sıra para, pul ve tespih koleksiyonu da yapıyor.

Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1949 yılında Yozgat’ta doğduğunu, 2 yıl askerliği dışında hep Yozgat’ta yaşadığını ve arşiv yapmaya küçüklüğünden beri merakının bulunduğunu belirtti.

İlkokul dergilerinin, askerdeki mektuplarının dosyalar halinde durduğunu dile getiren Saygı, şöyle konuştu:

“Yozgat’ta mahalli gazetelere merakım var. Gazete biriktirmenin bir getirisi yok. Benden sonra gelecek nesillerin, Yozgat’ta 10 sene, 20 sene önce ne olmuş, gazeteleri açtığı zaman bunları bulmasını istiyorum. Yozgat’ta 8 tane gazete çıkıyor, bunlar bana geliyor, ben bunları üçer aylık ciltler haline getiriyorum. Yozgat’ta mahalli gazeteler dahi kendi arşivlerinde bulamadıkları gazeteler için bana geliyorlar, tarihini veriyorlar, ben de hemen bulup veriyorum.”

– Arşivi, müzeye vermek istiyor

Saygı, gazetelerin çok yer kapladığını ve ciltlemenin mali bir külfetinin olduğunu belirterek, “Gazeteleri Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istiyor. İnşallah, Yozgat’ta basın müzesi açılacak, oraya verilmesini istiyorum. Çok yer kapladığı için biran evvel bir yere devretmek, ismimi verirlerse ben de oraya gazeteleri cilt cilt dizmek istiyorum. İleride herkes bunlardan aydınlansın istiyorum.” dedi.

Ayrıca, para, pul, tespih gibi çok çeşitli koleksiyonları da olduğunu aktaran Saygı, koleksiyonların bakımının zor olduğunu ifade etti.

Koleksiyon merakı nedeniyle tüm bu zorlukları katlandığını dile getiren Saygı, “Belli bir yaştan sonra bana bir meşgale oluyor, ben hayatımda kahveye gidip oturmadım. Ben burada 24 saat dursam bunlarla meşgul olurum.” ifadelerini kullandı.

Saygı, dedesi Mehmet Saygı’nın Anadolu Ajansı Yozgat muhabiri olduğunu ve dedesinin 1939 yılında aldığı Anadolu Ajansı kimlik kartını da halen sakladığını sözlerine ekledi.