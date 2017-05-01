23 yıllık televizyon kapandı, canlı yayında herkes ağladı

İzmirli bir grup iş adamı tarafından 1994 yılında Ege’deki il yöresel televizyon olarak kurulan ve 23 sene aralıksız bir şekilde yayınlama yapan Ege TV’de, son aylarda maddi krizler baş göstermişti. Yaşanan somut sıkıntılar sebebiyle de çok sayıda personel işten çıkarılmış ve kanalında yayın hayatına son verileceği bildirilmişti. Meslek adamı Cem Bakioğlu’nun sahibi olduğu Ege TV ve Radyo Ege, son yayınını da yaptı. 23 yıldır, İzmir’den yayınlama yapan kanalın ve radyonun son yayını sırasında ise duygu doymuş anlar yaşandı.

Spikerler gözyaşlarına hakim olamadı

Kanalın spikerleri, dün son yayını nedeniyle ekran karşısına geçti. Kanalda geçen günlerini anlatan spikerler, yayınlama sırasında gözyaşlarına etken olamadı. Spikerler, gözyaşları içinde ekranlara veda ederken, kanalı izleyen cümbür cemaat de şehvetli yayında hüzünlendi. Ege TV’nin kapanmasıyla da İzmir’de yayın yapan bölgesel bir televizyon kalmadı. Bu duruma sosyal medyada da bazı kullanıcılarda uyarı çekti. İzmir’in Türkiye’nin en büyük 3. büyük şehri olduğunu andıran kullanıcılar, kanala sahip çıkılmaması nedeniyle karşı çıktı.