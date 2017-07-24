SİVAS (AA) – Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen 24. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Festival kapsamında Şarkışla ilçesindeki Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, Funda İyice tarafından hazırlanan ve 20 tablodan oluşan “Renklerdeki Işık Aşık Veysel” resim sergisinin açılışı yapıldı. Vatandaşlar, sergiye ilgi gösterdi.

Şehitler Meydanı’nda ise sanatçılar Yusuf Güney ve Özlem Özdil tarafından konser verildi. Havai fişek gösterisinin de sunulduğu programda sanatçılar, Aşık Veysel’in eserlerini seslendirdi.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Aşık Veysel’in oğlu Bahri, kızı Zekine, torunu ve aynı zamanda Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı olan Gündüz Şatıroğlu ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Pektaş, programın sonunda sanatçılara ve festivalin organizasyonunda emeği geçenlere günün anısına plaket verdi.