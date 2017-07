24. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali

SİVAS (AA) – Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde adına düzenlenen festivalde anıldı.

Festival kapsamında katılımcılar, ilk olarak Aşık Veysel’in Yıldırım Mahallesi’ndeki evinde hasta yatan büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu’nu ziyaret etti.

Katılımcılar daha sonra ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Aşık Veysel’in müzeye dönüştürülen evinin gezilmesinin ardından, müze girişindeki ressam Funda İyice’nin 20 tablodan oluşan “Renklerdeki Işık Aşık Veysel” adlı sergisi gezildi.

Katılımcılar daha sonra köy meydanındaki festival alanına geçti.

– “Aşık Veysel’in unutulmamasının sebebi bıraktığı eserleri, fikirleri, düşünceleri”

Sivas Valisi Davut Gül, festivalde yaptığı konuşmada, ünlü halk ozanı Aşık Veysel’i bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Aşık Veysel unutulmadı. Aşık Veysel’in unutulmamasının sebebi bıraktığı eserleri, fikirleri, düşünceleri. Aşık Veysel’in fikirleri, bizi bir arada tutan, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, toprağı seven, memleketi seven, insanları seven yani ömründe sevgi olan fikirlerdi. Bundan sonra da farklılıklarımızı zenginlik görüp, birbirimizi daha çok sevmemiz, birbirimize daha çok kenetlenmemiz, birlik bütünlüğümüzü muhafaza etmemiz lazım. Birlik beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe daha çok büyüyeceğiz, daha çok zenginleyeceğiz, daha çok gelişeceğiz.”

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş da festivalin 24’üncüsünün yapıldığına işaret ederek Aşık Veysel’in deyişlerini bundan sonraki nesillere de aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ise “Onun kardeşliği, birlikteliği, insan sevgisi, hümanist bakış açısını bugün gerek. Onun düşüncelerini önümüze düstur olarak almayı başarsak ülkede kardeş kavgası, ötekileştirme olmaz. Bu sayede içerdeki sorunları çözer ve dış politikada yaşadığımız sorunlardan kaynaklı problemleri de bitirmiş oluruz.” dedi.

Aşık Veysel’in torunu aynı zamanda Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı olan Gündüz Şatıroğlu da Aşık Veysel’e daha çok kulak verilmesini isteyerek “Dedemi bizden farklı kılan sanırım bu beş duyunun ötesinde algılayabilmesiydi. Sadece algılaması değil, bize de bunu ustaca yansıtabilmesiydi.” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından konser verildi.

Festivale Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu, kızı Zekine Şatıroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.