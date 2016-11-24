24 Kasım 2016 Perşembe yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabahleyin ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda adaleli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığında önemli bir değişim olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda orta kuvvette esecek. Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Eksik bulutlu ve açık, bu sabahtan ve gece saatlerinde yer yer puslu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabahleyin ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, bu sabahleyin ve gece saatlerinde yer yer puslu 17

Adana: Az bulutlu ve açık 22

Antalya: Parçalı ve eksik bulutlu 20

Samsun: Eksik bulutlu ve açık 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Eksik bulutlu ve açık, bu sabahtan ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16