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24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2016 Perşembe, 10:00
24 Kasım Öğretmenler Günü

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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
24 Kasım Öğretmen Günü'ne doğru
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, öğretmenler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karahan, mesajında, ülkenin gelişmesinde öğretmenlerin ve onların yetiştirdiği vatan evlatlarının emeğinin çok olduğunu belirtti.

Yükselen her değerde öğretmenlerin emeği olduğunu dile getiren Karahan, “Türkiye’nin gelecek hedeflerine, ideallerine ve vizyonlarının hayata geçirilmesinde, öğretmenlerimizin çabaları ve emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Türkiye, öğretmenlerimizin yetiştirdikleri özgür düşünceli, sorgulayan, nitelikli nesiller sayesinde bu hedeflere çok daha kolay ulaşacaktır. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü

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