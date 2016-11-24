KAYSERİ (AA) – Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri’de, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’nın, Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gün dolayısıyla daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda, Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı düzenledi.

Elmalı, burada yaptığı konuşmada, öğretmenin sadece öğreten değil, yetiştiren, eğiten ve insanın içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişi olduğunu söyledi.

Törende, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada resim kategorisinde birinci olan Kani Arıkan İlkokulundan Elif Yıldız, şiir bölümünde birincilik elde eden Rauf Denktaş Ortaokulundan Eda Nur Yazan ve kompozisyon alanında birinci seçilen Kadir Has Anadolu Lisesinden Rüveyda Nur Özbek’e ödülleri verildi.

Emekli öğretmenlerin plaketle ödüllendirildiği, stajyer öğretmenlerin ise ant içtiği programda, Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü Oratoryosu sahnelendi.

Programa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

– Sivas

Sivas’a, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve beraberindeki öğretmenler Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sundu.

Programa, Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile protokol üyeleri katıldı.

– Kırıkkale

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki 24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisinin açılışıyla devam eden törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu ve bu kutsallığını ilelebet koruyacağını söyledi.

En önemli yatırımın insana yapılan olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından program sona erdi.

– Nevşehir

Nevşehir’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde program gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir ve türküler okudu.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği program, emekli öğretmenlere “Hizmet şeref belgesi”nin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

– Niğde

Niğde’de, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam eden törende konuşan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Eğitimin toplum içerisinde çok önemli olduğunu vurgulayan Peynircioğlu, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek,”Bu çok önemli. İnsan aklını bir yerlere, Amerika’ya, İsrail’e kiraya verdiyse… Ben esas patronların onlar olduğuna inanıyorum. Yoksa burada hizmet adı altında, hoşgörü adı altında, cemaat adı altında yapılanların, tamamen Amerika’nın çıkarlarına hizmet etmeye matuf olduğunu hep birlikte gördük.” diye konuştu.

Tören, emekli öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verildikten sonra aday öğretmenlerin yemin etmesiyle son buldu.

– Kırşehir

Kırşehir’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Anıt Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Ahi Külliyesi Sergi Salonu’nda resim sergisi düzenlendi. Kırşehir Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programda ise mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere, “Hizmet şeref belgesi” verildi.

Programda öğrenciler şiir ve türküler okudu.

Programa, Vali Necati Şentürk, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

– Yozgat

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş ve beraberindeki öğretmenler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda devam etti. Öğrencilerin “Öğretmenler Günü” konulu resim sergisi görüldü.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona eren programa, Yozgat Vali Vekili Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.