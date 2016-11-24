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24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2016 Perşembe, 18:20
Halkapınar'da öğretmenler günü kutlandı

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KONYA (AA) – Halkapınar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gün dolayısıyla Halkapınar Hükumet Konağı yanındaki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan tarafından çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) da kutlama programı düzenlendi.

Programda, Halkapınar’da görev yapan öğretmenler hazırladıkları şiir, şarkı ve slayt sunumlarını yaptı. Etkinlik aday öğretmenlerin ant içme töreniyle sona erdi.

Programa, Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Bütün, Belediye Başkanı Fahri Vardar, kurum amirleri ve ilçede görev yapan öğretmenler, davetliler katıldı.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan Halkapınar Öğretmenler Günü

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