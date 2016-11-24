24 Kasım Öğretmenler Günü
SİVAS (AA) – Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Zara Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda devam etti.
Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Kurt, geleceği inşa eden, nesilleri yetiştiren öğretmenlerin gününü kutladı.
Konuşmanın ardından Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Serdal Meral gözetiminde, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.
Tören sonrası Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Ahmet Hoplamaz’ın yazıp yönettiği “Canım Öğretmenim” adlı oyun öğrenciler tarafından sahnelendi.
15 Temmuz şehitlerinin anıldığı oyunda, şehitlerin fotoğraflarına ve isimlerine yer verildi.
Oyunun sonunda da ilçede görev yapan öğretmenlerin isimleri öğrenciler elindeki dövizlerle sahneye taşındı.
Program, kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.