ANKARA (AA) – 24 Kasım Öğretmenler Günü, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk koymasıyla başlayan program, Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıtı.

Öğretmenliğin insanlık tarihinde maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz bir meslek olduğunu ifade eden Atılgan, “Her işi bilen, her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine, bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir öğretmen. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir.” diye konuştu.

Aday öğretmenler adına konuşan Aslıhan Türkkahraman ise, yıllardır okudukları sıralardan kendi öğrencilerine hitap etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Türkkahraman, “Atatürk, ülkemizin yetiştirdiği Başöğretmen olarak bizlere yol gösteriyor. Öğretmenler, çalışkan, akıllı, bilgili ve ahlaklı olursa öğrencileri de bu erdemlerle yetişir. Toplumların kurtuluşları eğitimle mümkündür.” dedi.

Programda, 15 Temmuz kalkışması sırasında Genel Kurmay yakınlarında açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden Şereflikoçhisarlı demokrasi şehidi öğretmen Yusuf Elitaş için hazırlanan video sunumu yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Erol Karaömeroğlu, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti.

Program, Şereflikoçhisar’da bulunan 24 aday öğretmenin yemin etmesiyle devam etti.

Tuzgölü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şiir, oratoryo ve tiyatro gösterileri ile devam eden kutlamalar, öğretmenler tarafından sunulan müzik dinletisi ile sona erdi.