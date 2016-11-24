ANKARA (AA)– 24 Kasım Öğretmenler Günü, Ankara’nın Beypazarı, Gölpazarı ve Akyurt ilçelerinde kutlandı.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç’in, Atatürk anıtına çelenk koyup, saygısı duruşunda bulunulan program, belediyenin Mustafa Cankara Kongre ve Kültür merkezinde devam etti.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Meltem Memiş, Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile emekli öğretmenler katıldı.

Seyitoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Öğretmenler günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Konu öğretmenler ve öğretmen olunca, heyecanlanmamak mümkün değil” dedi.

Dünyaya gözlerimizi açmamızın ardından, oku emriyle tanıştıklarını anımsatan Kaymakam Seyitoğlu, şu görüşlere yer verdi:

“Hz. Âli’nin bir sözü çok önemli. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ sözleriyle tanıştık yaşamımızda. Örnek aldığımız, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anarken, onun şu sözlerini unutmamak gerekir. ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”

Kaplan da eğitimin ve öğretmenin bizim hayatımızdaki yerinin önemli olduğunu söyledi.

Törende, yıl içinde emekli olan 8 öğretmene, hizmet şeref belgesi verildi. Ardından kutlamalar öğrencilerin, şiir ve koro eşliğinde çeşitli gösterimleriyle sona erdi. seslendirdiler.

– Gölbaşı

Gölbaşı’nda da belediye tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

İlçedeki çeşitli okulların öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen programda öğrenciler, “24 Kasım Öğretmenler Günü” ile ilgili şiirler okudu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “İnşallah önümüzdeki dönemlerde Ömer Halisdemir gibi vatanını milletini seven ve canını seve seve feda etmeye hazır olan insanlar yetiştirilecektir. Çocuklarımıza bu hassasiyeti öğretecek olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Ardından öğrenciler günün anlam ve önemine yönelik hazırladıkları tiyatro gösterisini sahnelediler. Program ilçedeki okullardan kadın öğretmenlerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosunun söylediği şarkılarla son buldu.

– Akyurt

Akyurt’taki programda da İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Çiçek, Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan beraberindeki okul müdürü ve öğretmenlerle birlikte Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş’ı ziyaret etti.

Ankara Evi’ndeki ziyarette öğretmenler, Gültekin Ayantaş’a eğitime vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ettiler.

Ayantaş, konuşmasında, “Öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukları bilen biri olarak belediye başkanı olduğum günden bugüne eğitim camiasına hep destek olmaya çalıştım.” diye konuştu.