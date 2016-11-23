24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

SİVAS (AA) – 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Halide Edip Adıvar Anaokulu, Muzaffer Sarısözen Ortaokulu, Diriliş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürleri ve öğretmenleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Aydın’ı makamında ziyaret eden okul müdürleri ve öğretmenler Aydın ile bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerine belirten Aydın, “Öğretmenler en büyük saygıyı hak ediyorlar. Ülkemizde de öğretmenlerle ilgili özlük hakları ve diğer alanlarla olumlu gelişmeler var. Eskiden öğretmenlerimiz geçinemez ve ek iş yaparlardı. Bunlar artık çok geride kaldı. Okullardaki akıllı tahtalar, tabletler ve bilgisayar sistemleri çok gelişti. Daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Her insanın üzerinde nasıl ki anne, baba hakkı varsa bu durum öğretmenler için de geçerlidir.” dedi.

Öğretmenler Başkan Aydın’a sözlerinden dolayı teşekkür etti.