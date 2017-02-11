2,4 metrelik kılıç balığı Eskişehir'de sergileniyor

ESKİŞEHİR (AA) – Marmara Denizi’nde balıkçıların yakaladığı 2 metre 40 santimetre boyundaki 37 kilogramlık kılıç balığı Eskişehir’de sergileniyor.

Eskişehirli balıkçı Mehmet Karatay’ın tezgahında sergilenen kılıç balığı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Balık kilogramı 40 liradan satışa çıkarıldı.

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi açıklarında ağlara yakalanan kılıç balığının denizlerde artık nadir bulunduğunu söyledi.

Balığın, ağız kısmının kılıca benzemesinden dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karatay, “Kılıç balığı eti beyaz olan ve kılçığı bulunmayan çok lezzetli bir balık türüdür. Gün içinde parçalara ayırıp kilogramını 40 liradan satışa sunacağız.” diye konuştu.

Karatay, kılıç balığını görüp şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı vatandaşların balıkla özçekim yaptığını sözlerine ekledi.