25 Aralık 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji’den kar uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı bölgelerimizde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Bursa: Az bulutlu ve açık 12
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13
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25 Aralık 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji’den kar uyarısı
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