25-ekim-2016-yurtta-hava-durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer fazla bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ile sabahleyin saatlerinde hafif olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; Rize, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fazla kuvvetli elde etmek üzere, genelde yağmur, sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla girift yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, öteki yerlerde kayda değer bir değiştirme olmayacağı varsayım ediliyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli(30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabahleyin saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 19

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve eksik bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Konya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gidip gelen yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı fazla bulutlu ve kesik kesik yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde adaleli ve yer yer çok kaslı olması bekleniyor. 17

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24