25 ülke gezen hür kız Ayşe Teyze

Türkiye 5 ay baştan başa 60 yaşındaki Ayşe Teyzeyi aradı. Bunun nedeni, otostop çektiği araçta unuttuğu fotoğraf makinesini ona sağ salim ulaştırmaktı. Ayağı burkulduğu için Ayder Yaylası’nda Tülin Tezel Öztemel ve Emre Öztemel çiftinin aracına otostop çeken Kurucu, fotoğraf makinesini araçta unuttu. Makinenin içindeki fotoğraflara bakan çift, arabalarına aldıkları kadının tek başına dünya turunda çekildiği fotoğrafları görünce fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Çift, uzun uğraşların sonucunda Ayşe Teyzeyi buldu ve İstanbul’dan İzmir’e gelerek fotoğraf makinesini teslim etti. Babasından kalan şehitlik maaşı ile kıtı kıtına geçinen Ayşe Teyzenin bedensel durumu, dünyayı gezmesine engel olmadı. Çevresinde yurt dışına gitmek isteyen fazla sayıda kişiyi tanıdığı tur şirketlerine yönlendiren, bu sayede indirilmiş olarak geziye çıkan Kurucu, geri kalan ödemeyi de kredi kartıyla yaparak bugüne dek bütün 25 ülke gezdi. Fotoğraf makinesine “Canım kızım,” kendisine de “Serbest kız” ismini takan üç çocuk ve altı torun sahibi Ayşe Teyze, karyolasının aşağıda valizinin hazır olduğunu, İspanya, Japonya ve Çin’e de gitmek istediğini söyledi.

“Fenomen olmuşum”

Onu sosyal medya fenomeni haline getiren olayı anlatan Kurucu, “Temmuz ayında Ayder Yaylalarına geziye gitmiştim. Bir yere tırmana tırmana çıkınca ayağım burkuldu. Tur otobüsü de merkezdeydi. Biraz oturup dinlendim ama ayağım acıdığı için bir çiftin aracına otostop çektim. Fazla tatlı, genç bir çiftti. Sohbet ettik. İnerken resim makinemi unutmuşum. Otele gelince fark ettim ve içim acıdı. Makineye acımadım fakat 15 yılda gittiğim onlarca ülkenin fotoğrafları vardı. yeniden oralara gitme imkanım yoktu. O fotoğrafların manevi değeri yüksekti. Şimdiye dek fotoğrafları hiçbir yere de aktarmamıştım. Arabalarına bindiğim çift fotoğrafları internete vermiş fakat benim bir hafta önce haberim oldu. Ünlü olmuşum. Fenomen olmuşum. Turdan tanıştığım bir arkadaşım internette görünce benim numaramı Tülin Hanımlara vermiş. Beni o şekilde buldular ve makinemi getirdiler. Onlar benim ikinci çocuklarım oldu. Onları fazla sevdim. Makinemi getirdikleri için fazla mutlu oldum, çok şaşırdım. O alet benim arkadaşım gibi. Bir sürü hatıramız var” dedi.

ilk önce Hac, sonra onlarca ülke

Gezmeyi çok sevdiğini ve bugüne dek 25 ülke gezdiğini belirten Kurucu, gezgin olma hikayesini ise şu sözlerle anlattı: “Hacca gitmeyi çok istiyordum fakat bedensel durumum iyi değildi. Bir tanıdığımın damadının tur şirketi varmış. Beni onunla tanıştırdı ve Hacca gittim. Tur şirketi sahibi Ahmet Bey ile irtibatımı hiç kesmedim ve onun tamamen bir sürü şirketle tanıştım. Çevremde yurt dışına gitmek isteyenleri o şirketlere yönlendiriyorum ve bana indirim yapıyorlar. Geri kalanı da kredi kartına taksitle gidiyorum. Çevrem de beni destekliyor. Gezerken bir sürü dost edindim, yeni yerler gördüm, kültürleri tanıdım.”

“Dil problemi yaşamıyorum”

Suriye’den Singapur’a, İtalya’dan Rusya’ya, Tibet’ten Hindistan’a değin o kadar çok ülkeye giden Ayşe Kurucu, tur şirketleri ile gezdiği için dil problemi yaşamadığını, seyahat esnasında tanıştığı kişilerle birlikte gezdiğini söyledi. Gittiği ülkelerden en fazla Singapur ve Dubai’yi beğendiğini kaydeden Ayşe Kurucu, “Bir Defa Singapur’da kayboldum lakin sırası gelmişken yürüdüğüm yoldaki tabelalara, binalara bakarım. Otelin adresini taksiciye verdim ve otele geri dönebildim” diyerek gezileri esnasında böylece fazla macera yaşadığını belirtti.

“Valizim hazır”

Gençlere ve yaşıtlarına seslenen Ayşe Teyze, “Gençler evde oturmasın. Yaşam bir kere verilmiş bir anapara. Yaşam dondurulmaya gelmez. Hayat akıp gidiyor. Elim ayağım tuttuğu sürede niçin yaşamayayım? Çocuklarım küçükken fırsatım olmuyordu lakin şimdi hür kızım. Sırtıma çantamı atıp geziyorum. Valizim karyolanın aşağı hazır bekliyor” ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca-Halil Karahan

