250 bin liralık üstü açık lüks aracını taksi yaptı

Lüks aracıyla normal taksi fiyatı uyguladığını gösteren Fehmi Tüğsüz, “Fazla alaka var fazla derecede merak var. Allah razı devlet bize bir imkan sağlamıştı ÖTV’siz vasıta vereceğim diye böyle bir şeye kalkıştım bende. Ülkeyi görüyorsunuz, ülkede kararlılık değil diyorlar. Dış odaklar, içeride bazı hainler Türkiye’de kararlılık yok, Türkiye yıkılacak bende devletimi sevdiğim için devletçi bir insan olduğum için Türkiye’de istikrar yok diyenlere inat böyle bir işe kalkıştım. Vatanımı seviyorum, halkımı seviyorum” dedi.

Esnaf kefalet kooperatifinden kredi istediğini 3 gün içerisinde kredisinin onaylandığını anlatan Tüğsüz, “Aldığım aracımın fiyatı 250 bin TL. Tarifemiz benzer değişen bir şey değil daha önce mesela taksimetreyi açıyorduk 25 TL yazıyordu biz 20 TL alıyorduk. Bundan Böyle kaldırdım ben taksimetre düşme olayını 25 TL ise 25 TL, 19 TL ise 19 TL yani bir Şahin’e fiyat konusunda nasıl binebiliyorsan buna da o kadar binebilirsin fiyatta çoğaltma değil. Vatandaşların daha önce görmedikleri için ilgisi fazla. Çoğu korkuyor sahiden bu arabaya bindiği zaman yüksek ücret mi alacak diye fakat öyle bir şey yok 20 TL’ye bir BMV alamazsın lakin 20 TL’ye bir BMV’ye binebilirsin” dedi



Ersoy Yalçın

