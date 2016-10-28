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26. Akbank Caz Festivali

– Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen “Kampüste Caz” etkinliğinde Jülide Özçelik sahne aldı

28 Ekim 2016 Cuma, 13:40
26. Akbank Caz Festivali

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ESKİŞEHİR (AA) – Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Akbank Caz Festivali kapsamında Jülide Özçelik, Anadolu Üniversitesinde sahne aldı.

Festival kapsamında “Şehrin caz festivalini takipte kalı-caz hali” sloganıyla düzenlenen “Kampüste Caz” etkinliğinde Özçelik’in verdiği konser ilgi gördü.

Sahnede 90 dakika sahnede Özçelik, kendi bestelerini ve sevilen türküleri yorumladı.

Anadolu Üniversitesi eskişehir

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