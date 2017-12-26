26 Aralık 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu 15