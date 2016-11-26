26 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Bu sabahleyin ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kaslı almak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, öteki yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 12

İstanbul: Parçalı ve eksik bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Parçalı az bulutlu 18

Adana: Eksik bulutlu ve açık 22

Antalya: Eksik bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Eksik bulutlu ve açık 13

Erzurum: Az bulutlu ve açık 4

Diyarbakır: Eksik bulutlu ve açık 15