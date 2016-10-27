27-ekim-2016-yurtta-hava-durumu

Yapılan son değerlendirmelere tarafından; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzey ilçeleri, Manisa, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç), Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği varsayım ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde kayda değer bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genelde kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kaslı olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve fazla bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı yer yer fazla bulutlu, zamanla gidip gelen sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 24

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Eksik bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve zamanla fazla bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Eksik bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Eksik bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 25

