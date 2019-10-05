28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde, belediye tarafından 28'incisi düzenlenen Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra mehter takımı ve davul zurna eşliğinde belediye binası önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Burada devam eden törende konuşan Vali İbrahim Akın, Kaman cevizinin kentin ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin tarih ve kültürel yapısının yanı sıra tarım alanında da önemli üretimleri olduğunu aktaran Vali Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllık 200 bin ton ceviz yetişiyor. Dünyada 4. sırada olmamıza rağmen halen dışarıdan ceviz alımı yapıyoruz. Kaman yüksek verim alanına sahip. Bu seviyeye gelmesi ise son 15 yılda devletimizin yatırımları, çalışmaları sayesinde olmaktadır. Kaman sadece ceviz alanında değil seracılık ve tarım alanında da çok önemli aşamaya geldi. Yine Kaman, Kalehöyük kazıları, müzesi, Hirfanlı kampı gibi turizm değerleriyle ilimiz açısından çok önemli bir ilçemizdir. Kaman cevizinin dünyaca ünlü bir marka olmasıyla birlikte daha fazla üretim yapılmasını ümit ediyoruz. İlçenin tanıtılmasına katkı sağlayan bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ise Kaman cevizinin ülke genelinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Kaman cevizimizi gerektiği kadar tanıtamıyoruz ve koruyamıyoruz. Tarım alanında yüksek gelir elde eden Kaman, ceviz konusunda en öndedir. Hollanda gibi küçük ülkeler yıllarca reklam yaparken biz bunu yapamıyoruz. Yabancı cevizleri Kaman'dan uzak tutarak kendi cevizimizi korumalıyız." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Kaman ilçesinin ceviz ile ismini dünyaya duyurduğunu, her yerde Kaman denince akla gelen ilk şeyin ceviz olduğunu belirterek, bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise Kaman'da geleneksel hale gelen ve bu yıl 28'incisi kutlanan festivale gösterilen yoğun ilgi için teşekkür etti.

Yıl boyu emek verip mahsulünü yetiştiren üreticilerin ciddi bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Çolak, verimli bir hasat dönemi geçiren üreticilerin ürünlerini festival sayesinde pazarlama imkanı bulduklarını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar sonucunda, Özcan Kulaksız'a "yılın en iyi ceviz bahçesi", Ünsal Baş'a "yılın en iyi cevizi" ve Derya Özdemiş'e "yılın cevizli baklava ustası" ödülü verildi.

Vali Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, törenin ardından, festival alanında stant açan üretici ve esnafı ziyaret ederek, mahsuller hakkında bilgi aldı.

Festival, bugün ve yarın düzenlenecek konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Programa, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, üreticiler ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı.