28 yıldır mahallenin muhtarı

Mahallesini ve halkı için 1989 yılından bu yandan gece gündüz demeden çalışan İnağ, 2019’da yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde bitmiş namzet olmayı hedefliyor. Genç yaşta başladığı muhtarlık görevinde yaşı ilerleyen İnağ, 20 sene önce muhtarlık görevini yürütmenin zor bir iş olduğunu dile getiriyor.

Muhtarlığa başladığı dönemi anlatan İnağ, “1989 yılı Mart ayında il kez seçildim. Hiç ara vermeden hala muhtarlık yapıyorum. 60 yaşındayım. Göreve 32 yaşında başladım. Bizim daha önceki mahalle muhtarımız, abimiz, yaşlı olması nedeniyle muhtarlığı vazgeçme kararı aldı. Bizi tanıdığı için bir girişimi oldu. ‘Ben bırakıyorum bundan böyle. Genç olarak seni yerinde görüyorum’ dedi. Bende niyetlendim ve baht oldu. Halkımızın da desteğini alarak muhtarlık görevine başlamış oldum” dedi.

“İşlerimiz bilgisayar çıkınca üstüne yıkıldı”

Muhtarın görev ve sorumluluklarını bildiren İnağ, “Muhtarlık mahalleyi temsilen millet kurumlarıyla mahalle arasındaki köprü vazifesidir. Mahallelinin talep ve isteklerini zorunlu yerlere iletmek ve peşine düşüp takip etmek. Çözüme ulaştırmak. Kolluk kuvvetlerine yardım etmek. Günün şartlarına tarafından işlerimizde değişmeler oluyor tabii ama. Göreve başladığım zamanlardaki gibi değil. Bir sistem var. Sistem dar dar çalışıyor. Eksiklerimiz var bizim gördüğümüz. Esikleri gidereceklerini varsayım ediyoruz. Saptama ettiğimiz eksiklikler var bunları yukarıya iletmeye çalışıyoruz. Yukarıdaki lokal yönetimler bizler hakkında neler düşünüyorlar izah etme olmadı fakat duyumlarımız yeni bir sistem meydana getirmek üzere oldukları. Yeni sistemde bize yeni görevler yükleneceğini tahmin ediyoruz. Bazı işlerimiz bilgisayar çıkınca üstüne yıkıldı. Cümbür Cemaat bilgisayar ortamında gerekli çıktıları alabiliyor” biçiminde konuştu.

“Belirtilen bir sistem yoktu”

Eskiden semt halkını kayıt altına almada sıkıntıların olduğunu açıklayan İnağ, “O zamanlar açıklanmış bir sistemimiz yoktu. Kimler mahallede ikametgah ediyor, belirtilmiş bir sistem yoktu. İkametgah edenleri yakın çevresi tanıyordu o şekilde çözüyorduk işi. Acilen bir sisteme bağlandı. Herkesin kimliğini, oturduğu yeri görebiliyoruz. Mahallemize yeni gelenlerin kayıtları tutuluyor” dedi.

“Siyasi kimliğimize tarafından seçilmiyoruz”

Muhtarların siyasi kimliklerine tarafından seçilmediğini vurgulayan İnağ, “Muhtarlıkta siyaseti araya sokmamaya çalışıyoruz. Siyasi kimliğimize kadar seçilmiyoruz biz. Milletin desteğini alarak seçime gidiyoruz. Her türlü görüşe sahip kişiler bizlerin seçilmesinde rol oynuyor. Bizde hangi partili olduğunu gözetmeksizin görevimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil ve çocuk park alanlarımızı fazlalaştırmak istiyoruz”

Mahallesinde fazla sayıda çocuklar için oyun alanı oluşturmak istediğini fakat yer sıkıntısı yaşadığını belirten İnağ, “Bizim mahallemiz eski yerleşim alanlarından olduğu için yeşil saha sıkıntısı, çocuk oyun alanı sıkıntısı çekmekteyiz. Yer arıyoruz. Küçükte olsa bir iki tane çocuk parkı yaptırabildik. Mahallemize bir sağlık durumu ocağı kazandırdık. Yeşil ve çocuk park alanlarımızı fazlalaştırmak istiyoruz ama yer yok. Emlak yerlerinden yer çıkartabilirsek çocuklara hitap edecek oyun alanları yaptırmak istiyorum” dedi.

“Belediye ile iki taraflı hareket ediyoruz’

Belediye ile sorunları çözme konusunda müşterek hareket edebildiklerini söyleyen İnağ, “Belediye ile iki taraflı hareket edebiliyoruz. Belediyedeki arkadaşları eski olduğumuz için tanıyoruz. Eksik ve şikayetlerimizi bildiriyoruz. En kısa yoldan eksiklerimizi gidermeye çalışıyorlar. Çalıştırıyoruz daha açıkçası. Bir sorun değil acilen” şeklinde konuştu.

“Biz muhtarlığın ceremesini çektik”

Muhtarların maaş konusuna da değinen İnağ, “Son iki senedir bize ücret bağlandı. Biz evvelden güçlük çektik. Muhtarlık binası benim kendi yerim. Muhtarlarımıza, muhtarlık binası yapılmasını arzu ediyoruz fakat eksiklerimiz var, 5-6 mahallemizde. Bunları belediye yetkilileri ne zaman giderir. Muhtarlık hizmet binası yapılabilecek yerlerin tespit edip bildirdik belediyeye. Bizim mahallemiz namına da yapılırsa olacak. Daha önceki dönemde biz muhtarlığın ceremesini çektik. Bundan sonraki arkadaşlar tabii ki eski muhtarlara tarafından daha kuytu bir ortamda görev yapıyorlar” diye konuştu.

“Muhtarlığı tekrar yapmam konusunda ısrar ediyorlar”

Semt halkının muhtarlık görevini yürütmede memnun olduğunu aktaran İnağ, “Ben mahallemin yerlisi olduğum için tanınıyoruz mahallede. Mahallede doğup büyüdük. Kimseye yanlışımız olmadı. Kimseyi incitmemeye, herkesin derdine çare olamaya çare olmaya çalışıyoruz. İlişkilerimiz bu şekilde yürüyor. Şimdiye dek şikayet almadım. Muhtarlığı her yerde yapmam konusunda ısrar ediyorlar. Bir dönem daha muhtarlık yapacağım. Gençliği siyasete ve muhtarlığa uzak görüyorum. İlgileri yok” dedi.

Ergin Yıldız

