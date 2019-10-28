29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
KONYA (AA) – Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Konya'da Anıt Meydanı'ndaki törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
– Aksaray
Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Mantı ve Dinçer'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
– Karaman
Karaman'nda Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.
– Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Kocatepe Parkı'ndaki törende Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere bayrak çekildi.
Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.
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