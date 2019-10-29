29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Atatürk Caddesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının, Türk tarihinin dönüm noktası ve Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ve modern bir milli devlet olma yolundaki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi.

Türk milletinin, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı kararlılıkla mücadele ettiğini dile getiren Keleş, "Türk milleti, vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atlayabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Daha sonra, Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulu bünyesinde kurulan "Kemanlı Mehter Orkestrası" konser verdi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi korosunun Cumhuriyet ve Atatürk temalı konserinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymen Ekibinin gösterisiyle devam eden program, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı ile Yücelhan Spor Kulübü tekvando gösterileri ve resmigeçit töreniyle tamamlandı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Meclisi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.