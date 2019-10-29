29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) – Konya'nın Hüyük, Yunak ve Yalıhüyük ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Hüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun kaymakamlıkta bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından kutlamalar, Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi'nin bahçesinde sürdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şenoğlu ile Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu. Tören esnasında, öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için asker selamı vermeleri de alkışlandı.

Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

– Yalıhüyük

Kutlamalar Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç'ın makamda tebrikleri kabulü ile başladı.

Daha sonra Yalıhüyük Cumhuriyet Meydanında Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuması, gösteriler ve oyunlarla devam eden program, Cumhuriyet koreografisi ve tüm katılımcıların asker selamı vermesi ile sona erdi.

– Yunak

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un , makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Yunak Kent Meydanı’nda devam etti.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okundu. Günün önemini belirten konuşmayı Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra okullar arasında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.