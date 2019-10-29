29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
SİVAS (AA) – CHP ve İYİ Parti İl Başkanlıkları ile bazı sivil toplum kuruluşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, CHP İl Başkanı Yılmaz Coşgun ve İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk bıraktı.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da karaya ayak basmalarıyla başlayan, Sivas ve Erzurum'daki kongrelerle devam eden Milli Mücadele sürecinin, emperyalist güçlerin Anadolu'dan atılması ve cumhuriyetin kurulmasıyla zaferle sonuçlandığını söyledi.
CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun ise barış, huzur ve güven içinde yaşanacak bir Türkiye'nin inşası için cumhuriyet ve onun eşsiz kahramanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
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