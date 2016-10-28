29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Vilayet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı.

Çelik, Küçükakyüz ve Büyükerşen, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyetin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyetten taviz verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çelik, “Cumhuriyet, atalarımızın, ecdadımızın bize emaneti, dolayısıyla emanete gerektiği değeri, önemi vermeyi son derece iyi bilen millet olarak bizim de cumhuriyete sahip çıkmamız, gelecek nesillere nakletmemiz bizim için bir borç, ödevdir. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.” diye konuştu.