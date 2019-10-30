29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KARAMAN (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Karaman'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.



Karaman Valisi Fahri Meral, bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Cumhuriyetin 96 yıl önce büyük zorluklarla ve büyük mücadeleler sonucunda kurulduğunu söyledi.

Türk Milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğuna dikkat çeken Meral, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği 'Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' mesajının bizlere yüklediği büyük bir sorumluluğun bilinciyle çalışacak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."



Resepsiyona, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Vekili Ercan Oktay, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

