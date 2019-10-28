29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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