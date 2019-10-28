29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cacabey Meydanı'ndaki törende, Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Kalesi'nden üç pare top atışı da yapıldı.
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