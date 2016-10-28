29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
28 Ekim 2016 Cuma, 16:30
SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene, Kaymakam Orhan Altun, Belediye Başkan Vekili Ahmet Turan Kanmış, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdulkadir Akkaya katıldı.
Kaymakamı Altun ve Kanmış, anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.