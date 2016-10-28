29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
28 Ekim 2016 Cuma, 17:55
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk koyularak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Hasan Yakan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, gaziler, kamu kurumlarının müdürleri katıldı.