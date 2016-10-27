29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) – Sivas’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak törenin provası yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Bandosu, askeri birlikler ve öğrenciler prova için İnönü Bulvarı üzerinde toplandı.

Çift yönlü trafiğe kapatılan İstasyon Caddesi’nde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan provada, askeri birlikler ve öğrenciler, bando eşliğinde resmi tören geçişi yaptı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği prova, geçiş töreniyle sona erdi.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Kayseri’den yola çıkan “Cumhuriyet Eğitim Treni” Sivas’a geldi.

Özel Tekden Koleji tarafından organize edilen “Cumhuriyet Eğitim Treni”, 200 öğrenciyle Sivas Tren Garı’na geldi. Treni, kardeş okul seçilen Mevlana Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri karşıladı.

Atatürk Kongre Müzesi ve Etnografya bahçesine gelen öğrenciler burada program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler Sivas Kongresi’ni temsili olarak canlandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, programda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu etkinliğin önemli olduğunu dile getiren Altınsoy, “Öğrencilerimiz cumhuriyetimizin kurulduğu bu güzel şehrimizde o günleri tekrar hatırlatıyorlar. Cumhuriyetimiz korumak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız.” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda idareciler ve öğrenciler Atatürk Kongre Müzesi ve Etnografya bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.