29 Nisan 2017 yurtta hava durumu | Erzurum ve Diyarbakır’da yağmur

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden daha sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak dışarıya Doğu Anadolu bölge geneli, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve lokal elde etmek üzere sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği varsayım ediliyor. Rüzgarın çoğunlukla güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Eksik bulutlu ve açık 26

İstanbul: Eksik bulutlu ve açık, sabahleyin saatlerinde Karadeniz’e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli 24

Bursa: Eksik bulutlu ve açık 29

İzmir: Eksik bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden daha sonra parçalı ve çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden daha sonra parçalı yer yer çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden daha sonra lokal elde etmek üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25