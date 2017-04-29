29 Nisan 2017 yurtta hava durumu | Erzurum ve Diyarbakır’da yağmur
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden daha sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak dışarıya Doğu Anadolu bölge geneli, Diyarbakır ve Siirt çevre.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden daha sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak dışarıya Doğu Anadolu bölge geneli, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve lokal elde etmek üzere sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği varsayım ediliyor. Rüzgarın çoğunlukla güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Eksik bulutlu ve açık 26
İstanbul: Eksik bulutlu ve açık, sabahleyin saatlerinde Karadeniz’e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli 24
Bursa: Eksik bulutlu ve açık 29
İzmir: Eksik bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden daha sonra parçalı ve çok bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu 17
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden daha sonra parçalı yer yer çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök curcunalı sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden daha sonra lokal elde etmek üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25