ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Elbruz Bilge Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki engelli çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Karacan, ziyarette yaptığı konuşmada, çocukların yüzlerindeki gülümsemenin dünyalara bedel olduğunu kaydetti.

Engellilerin başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, üreten ve topluma faydalı bireyler olmalarının önemini vurgulayan Karacan, “Bu anlamda engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için her türlü destek ve hizmeti hükümetimiz adına onlara sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan ise, sosyal devlet olmanın ilk şartının engelli vatandaşların engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan tüm yatırım ve düzenlemelerin devlet tarafından sağlanması olduğunu kaydetti.

Hükümetin, göreve geldiğinden bu zamana kadar engellilerin önündeki toplumsal engellerin ortadan kaldırılması adına birçok düzenleme gerçekleştirdiğini dile getiren Doğan, “Anayasa referandumu çerçevesinde pozitif ayrımcılık hakkı en çok engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmıştır. Hükümet olarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın eşit şartlarda ve kendilerine yetebilen bireyler olarak hayat sürmeleri temel anlayışlarımızdan biridir.” şeklinde konuştu.

Karacan ve Doğan, çocuklara Eskişehirspor forması hediye etti.