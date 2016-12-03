SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Şahgüray Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine değindi.

Onların günlük hayatta daha fazla var olmaları için topluma önemli görevler düştüğünü belirten Ergen, ilçede engellilerin yaşadığı sorunların bir an önce ele alınmasını istedi.

Etkinlikte, Kızılay Şarkışla Şubesi Kadın Kolları tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Müzik dinletisi, çeşitli aktiviteler ve yarışmalar gerçekleştirildiği programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, engelli öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.