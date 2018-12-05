3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü “Farkındalık Etkinliği” yapıldı. 3 Aralık 2018 tarihinde 10:30´da Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Program, İlçe Kaymakamı Hüseyin Ece, daire Amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.Programda konuşan İçeriçumra Gökkaya İlkokulu Müdürü Gökhan Birol; “Bizler önce insan diyen, insanı yaratılmışların en kıymetlisi olarak gören yüce bir inancın ve insanı yaşat ki devlet yaşasın fikrini medeniyet ülküsünün ana teması yapmış bir mirasın temsilcileriyiz.” dedi.Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız; “ Engelliler gününün önemi ve engelliler için yapılması gerkenleri söyleyerek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti..
İlçedeki okulların bünyesindeki bulunan özel eğitim alt sınıflarında eğitim gören engelli öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi.D.DOĞAN
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