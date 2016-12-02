ANKARA (AA) – Engelsiz Sanat Birliği ve Yön Sanat Atölyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Engelsiz Sanat Ödülleri Töreni” düzenlendi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve çok sayıda davetli katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, burada yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Yerel yönetim olarak belediye bünyesinde engelliler şubesi kurduklarını ifade eden Yaşar, bölgede yaşayan engellilerin sosyo-ekonomik durumlarını tek tek tespit ettiklerini söyledi.

Yaşar, toplumun engellilere genelde acıyarak yaklaştığını, oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün engellilere yaklaşımının eşit yurttaşlık çerçevesinde olduğunu vurguladı.

Engellilerin diğer yurttaşlar gibi eşit haklara sahip olduklarına işaret eden Yaşar, devlet hizmetlerinin bu anlayış doğrultusunda yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşar, “Yüce Allah’tan başka, hangi saniye sonra birimizin engelli olabileceğini bilmemize imkan yok. Onun için onlara acıyarak değil, sevgiyle, saygıyla bakıp onların sorunlarını çözmek, onları hayata tutundurmak, çalışma hayatında, yaşamda, sanatta, kültürde, öne çıkartmak bütün yerel ve genel yöneticilerin görevidir diye düşünüyorum. Ülkemizde de Avrupa standartlarında bir engelli yaşamının gerçekleşmesi için hepimizin daha çok gayret göstermesi gereğini bir kez daha tekrar ediyorum.”

Törende, daha sonra ödüle layık görülenlere ödülleri takdim edildi.