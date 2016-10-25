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3 bakanlıkta kritik atama! Resmi Gazetede yayımlandı

Devlete Ait Gazete’de yayımlanan tahsis karaları şu şekilde: İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Deniz Günhan atandı.

25 Ekim 2016 Salı, 07:26
3-bakanlikta-kritik-atama-resmi-gazetede-yayimlandi

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Devlete Ait Gazete’de yayımlanan tahsis karaları şu şekilde:

İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Deniz Günhan atandı. Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Akay, Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Songül Kadıoğlu, İçişleri Bakanlığı Müşavirleri Hüseyin Özalp, Ahmet Cemalettin Parlakışık ve Yunus Keskin, diğer görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı. 

Musa Erdoğan

6745 sayılı kanun haber memurlar resmi gazete 6 eylül 2016 resmigazete

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