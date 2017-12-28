3 bin 500 liralık alışveriş yaptı, 320 bin liralık araba kazandı

Atatürk Havalimanı geliş katındaki Free Shop mağazasında 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kampanyanın talihlileri belli oldu. Kampanyanın 4 talihlisi hediyelerini Atatürk Havalimanı geliş katında düzenlenen törenle ATÜ Genel Müdürü Ersan Arcan’ın elinden aldı. Londra’dan seyahat dönüşü yaptığı 3 bin 500 TL’lik alışverişle çekilişe katılan Murat Dicle 320 bin TL değerindeki lüks otomobilin sahibi olurken, Zeynep Taşkın, Uğur Soylu ve Sultan Turan da toplam değeri 60 bin TL olan 3 adet motosikletin talihlileri oldu. Günün talihlisi Murat Dicle, ”Yurt dışı seyahatten dönüşte Free Shop’da alışveriş yaptıktan sonra çekiliş kuponu verdiler. Bana çıktığı için çok sevinçliyim. 2018 yılına şanslı girdim” dedi.

İlk defa bir çekilişe katıldığını ve bir hediyenin sahibi olduğunu belirten Dicle, kullandığı bir otomobilin bulunduğunu, çıkan arabayı ise ne yapacağını daha sonra karar vereceğini kaydetti.

Motosiklet talihlisi Zeynep Taşkın da çekilişe tesadüfen katıldığını belirterek, ”Çok güzel bir sürpriz oldu. Hiç beklemediğim bir hediyeydi” dedi. Motosiklet kullanmayı bilmediğini anlatan Taşkın, öğrenmek için sabırsızlandığını kaydetti.

ATÜ Genel Müdürü Ersan Arcan, kampanyayı Türkiye’nin en büyük havalimanında müşterilerle ileriye dönük bir iletişim başlatmak için düzenlediklerini ve büyük bir keyifle hediyeleri sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Arcan, ”ATÜ Duty Free olarak müşterilerimizin seyahat deneyimlerinin başladığı ve bittiği noktada yer alıyoruz. Onların memnuniyeti için böyle kampanyalarla heyecan katmak bizim için çok önemli. Hediyelerini güzel günlerde kullanmalarını diliyorum” diye konuştu.

Arcan, kampanyaya yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını, gelecekte de bu tür çekilişler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kampanya kapsamında 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında Free Shop İstanbul geliş katı mağazalarından alışveriş yapan müşteriler, alkol ve tütün ürünleri hariç her 50 euroluk harcamalarında bir çekiliş hakkına sahip oldu. “www.atukazandiriyor.com” adresindeki formu doldurarak kampanyaya katılan müşterilerden kazanan talihliler, 20 Aralık tarihinde noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

Tuncer Cengiz