3 bin yıllık Musa Ağacı kışa hazır

Samandağ’ın Hıdırbey Mahallesi’nde yer alan ve 3 bin yaşında olduğuna inanılan “Musa Ağacı”na hasar vereceği belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için alıştırma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 17 metre boyunda ve 7,5 metre beden genişliğe sahip çınar ağacına bakım çalışması yaptı.

Hatay Valiliği’nin talimatları doğrultusunda hazırlanan rapora istinaden harekete geçen Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’ndaki görevli biyolog, doktor ve ziraat mühendisinin gözetiminde ağacın doğu kısmında bulunan ve kırılan dal 45 derecelik açı ile kesildi. Kesilen bölgeyi hasar görmemesi amacıyla aşı macunu ile kaplayan ekipler, kuru dallarda budama çalışması gerçekleştirerek dalların uygun yerlerini de aşı macunu ile kapladı.

Hem ağaç üzerindeki kovukları aşı macunu ile kapatan ekipler, ağaç gövdesine ziyaretçiler göre yapıştırılan, sakız, peçete, yaprak, bez gibi tanıdık olmayan maddelerin temizliğini yaparak, ağaca ulaşmayı muhtemel kılan platformunun ağaçla teması engellenecek şekilde baştan düzenlenmesi yapıldı.

“Uzun yıllar daha yaşayacak”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, son 15 yılda Türkiye’de tarihi dokuya saygı ve gelecek nesillere nakliye konusunda bilincin arttığını belirtti. Savaş, “Biz de 7 buçuk yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca de ondan önce Antakya Belediyesi olarak tarihi dokumuzu ayağa uyandırmak konusunda önemli araştırmalar yaptık. Hatta dün bir tane proje ödülü aldık Antakya’da. bunun dışında yalnızca tarihi dokuyu ayağa kaldırmıyoruz, tarihten bize servet kalmış efsane olmuş bizim bir Musa Ağacı’mız var Hıdırbey’de. Arkadaşlarımız onu aşı macunuyla her tarafını kapattılar. Oraya daha önce yapıştırılan bir fazla malzemeyi sakız gibi bir fazla malzemeyi temizlediler. Etrafını toparladılar. Ve bundan sonraki süreç içerisinde bu Musa Ağacı’nın yaşaması, ayakta kalması, gelecek nesillere olabildiğince uzun bir zaman taşınması için fazla gayret sarf ettiler. İnşallah hem onun etrafı güzelleşti hemde gelen misafirler o güzellikten nasibini alacak. Hemde çok uzun yıllar daha yaşamasına katkı sağlayacak bir bakım yapıldı” dedi.

2004’te turizme kazandırıldı

Hıdırbey Mahallesi Muhtarı Selahattin Yeter de, Musa Ağacı’nın 2004 yılında Hıdırbey’in turizme kazandırıldığını söyledi.

Yeter, Hıdırbey’i 60-70 bin turistin ziyaret ettiğini ifade ederek, “2004’te burası turizm alanı duyuru edildi. O dönemden bu tarafa köyümüzde kapsamlı proje yapıldı. Çınar ağacının etrafıyla çevre düzenlemesi, defne yolu. Şu asıl kadar burası turizmde hoş gidiyor. Bu incelemeler sonucunda köyümüzü yılda 60-70 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Köy halkına ekonomik olarak çok güzel katkılar sağladı. Ve biz bunun devamını istiyoruz. Köyümüzde daha kapsamlı araştırmalar gerektiriyor. Özellikle 27 kilometre olan Tomruksuyu’ndan Çevlik’e değin olan kısımdaki turizm yolu diye adlandırılan 27 kilometrelik yolun turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Musa Ağacı

İnanışa kadar, Samandağ’da buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa, dağa çıkmak üzere yola çıkar. Hıdırbey Mahallesi’nde ağacın bulunduğu yere geldiklerinde Hz. Musa, asasını yere bıraktıktan sonra su içmek için dereye gider. Su içtikten sonradan yollarına devam ederken asasını suyun kenarında unuttuğunu anlayan Hz. Musa, döndüğünde ise asasının yeşerdiğini ve bir fidan haline geldiğini görür. O günden bugüne ağaç, ‘Musa Ağacı’ olarak anılır.