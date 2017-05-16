3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu

Birincil başta eşinin hayvancılık hibesi için başvurmasını istediğini dile getiren Kültürlü, “Hayır çiftçilik yapıyorum, bitki yetiştiriyorum, bu işi biliyor ve bu işi yapacağım” diyerek seracılığa başladığını aktardı.

Yurtbaşı Beldesi’ne tabi Akmezra’da ikamet eden 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Çiçek Aydınlatılmış, arkadaşlarının desteği ile geçtiğimiz sene Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı göre yürütülen ‘Genç Çiftçi’ projesine başvurdu. Aydın’a 30 bin lira hibe desteği çıktı. Desteği alan Aydın, köydeki evinin yanına kocası Nihat Açık Fikirli’ın desteği ile 1 dönümlük sera kurup, salatalık fidelerini ekerek ürünlerini toplamaya başladı. Çiçek Kültürlü, derhal kurduğu sera sayesinde keza evinin hanımı keza de işinin patronu oldu.

Eşinin hayvancılık teklifine karşı çıktı, sera kurdu

Eşiyle birlikte çiftçilik yaptığını anlatan Çiçek Okumuş, “Genç Çiftlik Sahibi projesine başvurumu yaptım. Gerçekten daha önce eşim hayvancılık üstüne başvurmama istedi. Ben de ‘hayır, kendim çiftçilik yapıyorum, bitki yetiştiriyorum, bu işi biliyor ve bu işi yapacağım’ dedim. Sonradan gittik kaydımızı hayvancılık hibe desteğinden aldık ve seracılığa yaptırdık. Yaptırdıktan sonrada çıkacağını güya biliyordum. Puanlama sistemi ile çıkıyordu ve benim de tutuyordu. Çok umutluydum, Elazığ’da sera birincil ve tek bana çıktı. Daha fazla mutlu oldum” dedi.

Seracılığa başvurmasında dost çevresinin etkin olduğunu aktaran Aydınlatılmış, “Kurduktan sonradan çok birey sordu. İşi aslında beceriyle yaptığımı düşünüyorum. Bu konuda kendimi becerikli buluyorum. Bir işi beceremediğim süre da o işin üzerine gidiyorum. Çalıştıktan daha sonra her şekilde kazanılır” diye ifade etti.

“Kapımın önünde kendi işimin olması çok gurur verici”

30 bin lira hibe desteği alarak 1 dönümlük alanda sera kurduklarını anımsatan Okumuş,”Birincil ekimimiz verimli olmadı fakat yine de kazandık. Hoş bir meslek. Kendi kapımın önünde kendi işimin olması çok kibir verici. Güzel bir verim alırsak 60 tonu yakalarız. Eğer bitki tatmin edici değilse yine de 40 tona yakın verim almayı hedefliyoruz. Bundan önce de çiftçilikte olan her işi biz eşimle beraber yapıyorduk şimdi de tüm işleri eşimle yapıyoruz. Sabah 5 ‘te kalkarım eşimle giderim. Kadınlarımız bu konuda daha başarılı ve daha güçlü. Gündüz geldiğimizde eşim dinlenebiliyor lakin kadının pek bir şansı değil. Çocuk bakımı, ev temizliği gibi işleri de yapıyoruz. Bunun yanı sıra yine eşimle beraber çalışıyoruz. İstiyorum oysa tüm kadınlarımız bu gayreti göstersin. Sadece konut işleri ve çocuk büyütmekle kalmasın kendi ayakları üzerinde durabilsin” diyerek düşüncelerini aktardı.

Devletin yaptığını şimdi bir anne ve babanın yapamadığına da değinen Aydın, durduk yere kimsenin böyle meslek imkanı vermeyeceğini kaydetti.

“El ele verip kazancımızı ikiye katlıyoruz”

Eşiyle birlikte çiftçilikle uğraşan Nihat Aydınlatılmış, “Eşim genç çiftlik sahibi projesini duydu. Ondan kullanmak için müracaatını yaptı. Şu lahza serayı el ele verip kurduk. İkinci ürünümüzü ektik. Ürünü beraber topluyoruz ve ülkü götürüp satıyoruz. El ele verip kazancımızı ikiye katlıyoruz” diye konuştu.

Halil İbrahim Varlı – Kamil Cankılıç

