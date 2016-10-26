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3. Havalimanı temel atma töreni havadan böyle görüntülendi

3.

26 Ekim 2016 Çarşamba, 17:45
3-havalimani-temel-atma-toreni-havadan-boyle-goruntulendi

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3. Havalimanının hava trafik yoklama kulesinin temeli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan göre atıldı. Törene İGA Havalimanları İnşaat CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, İGA Yönetim Kurulu üyeleri ile tasarımcı firmalar ve çok sayıda davetli katıldı.
Esas atma töreni, havadan böyle görüntülendi

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