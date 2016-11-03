3 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere kadar, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer fazla bulutlu, yarın sabahleyin saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne’nin güney kesimlerinin sağanak yağışlı, öteki yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabahtan saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi, Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak. Rüzgar, genel olarak güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuzeydoğu yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu 15

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

İzmir: Eksik bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

