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3. Kırşehir Veteran Tenis Turnuvası sona erdi

25 Aralık 2016 Pazar, 17:40

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kırşehir Veteran Tenis Turnuvası sona erdi.

Ercan Tıraş Tenis Kortunda 93 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Kırşehir Veteran Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kentlerinde artık böyle turnuvalar düzenliyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kırşehir’de tenis turnuvasını ilk düzenlemeye başladıklarında bunun lüks gibi algılandığını dile getiren Bahçeci, şunları söyledi:

“(Kırşehir’de ilgi olur mu, talep olur mu, ilgilenilir mi?) diye düşünülüyordu. Tenis aslında en güzel sporlardan biri ama yıllarca zenginlerin yaptığı bir spormuş gibi algılanmış. İnsanlar tenisle pek fazla ilgilenmemişler. Bu tarz turnuvalarda bizler de bunları gördükçe mutlu oluyoruz. Özellikle çocuklarımızın sağlıklı yetişebilmesi için spora hayatlarında mutlaka düzenli bir şekilde bir yer verebilmeleri, onların geleceği açısından son derece önemli.”

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci  Kırşehir

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