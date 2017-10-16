3 kovan ile işe başladı! Şimdi tam 1.5 ton bal üretiyor
Sorgun’a emrindeki Aşağıcumafakılı köyünde yaşamış İhsaniye Arslan eşinin aldığı 3 kovan arıyla anlamsız zamanlarında ilgilenmeye başladı. İşleri daha da büyüten Arslan zamanla 3 kovan arıyı 150 kovana çıkarttı. Yılda yaklaşık 1.5 ton bal üreten ev hanımı ürettiği balın patentini de bölge Arslan işletme koymak istiyor.
Eşinin birincil etapta 3 kovan arı aldığını ancak işlerinin yoğunluğundan dolayı bakamadığını gösteren Arslan,”Konut işlerinin dıştan anlamsız zamanlarımda arılarla ilgilenmeye başladım. daha sonra arılara olan merakım her geçen gün arttı. 3 kovan arıyla başladık daha sonra 70 kovan derken çoğaltarak 150 kovan arımız oldu. Arkasından Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı arıcılık kursuna katıldım. Kurs sonunda sertifikamı aldım” dedi.
Balın patentini aldı
Türk Berat Enstitüsü’nden aldıkları patentle organik bal üretimi yaptığını söyleyen Arslan,”Ekim 2016 tarihinde Sorgunlu Hanımağa ve Marka patenti için Türk Berat Enstitüsü’ne başvuruda bulundum. Uygulama sonucunda Nisan ayında Sorgun’da il organik bal üreticisi olarak marka patenti aldım. Türkiye’nin dört bir tarafına da bal gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
Bu güne kadar kendi imkanları doğrultusunda aracılık yaptıklarını açıklayan Arslan, KOSGEB’ten yardım alarak işletme düzenlemek istediklerini söyledi.
“Balın kilosunu 50-70 TL arasında satıyor”
Organik bal üretimi yaptıkları ve bu sene 1.5 ton bal ürettiklerini gösteren Arslan, çıta ve süzme balın kilosunu 50 TL’den, kara kovan balının ise kilosunu 70 TL’den verdiklerini dile getirdi.
Gıda Mühendisi olarak tahsis yapan İhsaniye Arslan’ın kızı Esra Arslan ise manâsız zamanlarında annesine takviye ettiğini meydana çıkan balın her yıl analizini yaptığını, ayrıca pazarlama konusunda da ailesine katkıda bulunduğunu açıklama etti.
Rukiye Yılmaz
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