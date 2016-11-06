3. Ulusal Hümik Madde Kongresi Konyada başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nca düzenlenen uluslararası katılımlı 3. Ulusal Hümik Madde Kongresi Konya’da başladı.

Bir otelde düzenlenen kongrenin açılışına, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Prof. Dr. Mehmet Okka, KOP Alan Yeniden Yapılanma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kara, yaptığı konuşmada, iki yılda bir gerçekleştirilen kongrenin daha önce Sakarya ve Kahramanmaraş’ta düzenlendiğini söyledi. Kongrenin, bu sene Selçuk Üniversitesi konut sahipliğinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun ortaklığıyla Uluslararası Hümik Madde Birliği ve Türkiye Hümik Madde Derneği’nin desteğiyle uluslararası katılımlı şekilde gerçekleştirilmeye başlandığını açıklayan Prof. Dr. Kara, “Kongremizde 40 sözlü sunum, 8 değerlendirme toplantı sunumu, 25 afiş sunum gerçekleştirilecek. Uluslararası Hümik Madde Birliği’nin Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Mısır ve Amerika’daki yetkililerinin yanına Pakistan’daki yetkililerin de katılmasıyla 15 yurt dışı katılımı sağlandı. Kapanış ve değerleme toplantısının yanında İngilizce bilgilendirme sunumları ve toplantıları da gerçekleştireceğiz. Kongre kapsamında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun hemen test üretimlerini yaptığı ve bu konudaki değerlendirmeleri sürdürmeye çalıştığı Ilgın Hümik Asit Tesisi’ne teknik yolculuk düzenleyeceğiz. Sille, Hz. Mevlana Müzesi, Bilim Merkezi gibi esas varlıklarımız ve kültürel miraslarımızın da tanıtımını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Hümik gübre elde edildi”

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yetkilisi Kenan Emiralioğlu da, dünyada son yıllarda enerji fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle her yerde kömüre dayalı, çevre dostu enerji üretimiyle ilgili çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Kurum olarak çalışma alanı içerisinde, kömürün yanı sıra kömür yataklarında oluşan leonardidin değerlendirilmesi de yer aldığını anlatan Emiralioğlu, “Bu çalışmalardan epey bir sonuç elde ettik. Bilhassa hümik gübre elde edildi. Son zamanlarda kozmetik ürünler elde ettik. Bu ürünlerin elde edilmesinde değerli hocalarımızla çalıştık. Bu çalışmalarımızda Selçuk Üniversitesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversitelerden yardım almaktayız. Bu bakımdan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin güzide üniversitelerinden Selçuk Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenen bu kongrenin ülkemiz ve bilim dünyası açısından başarılı ve yardımsever olmasını diliyorum” dedi.

“Üniversiteler toplumların gelişmişliğinde manâlı kurumlardır”

Selçuk Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, bilginin insanoğlunun en önemli zenginliği olduğunu söyledi. İnsanoğlunun gözlem ve deneyimleriyle bilgiyi ve bilimin kaynaklarını elde ediliş biçimlerini zenginleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Bu çerçevede üniversitelerin bilimsel araştırmalar yaparak toplumun ve ülkelerin önünü açmasını, ülkelerin gelişmesine katkı maddesi sağlamasının önemini daima vurguladık. Bu kongrenin burada organize ediliyor olmasından Selçuk Üniversitesi olarak büyük sevinç duyduğumuzu tasvir etmek istiyorum. Çünkü üniversiteler toplumların gelişmişliğinde önemli kurumlardır. Toplumların ihtiyacı olan insanları yetiştirir, toplumun, insanlığın ihtiyacı olan bilgiyi üretir. Bu bilgiyi ürüne dönüştürür. İşte hümik asit de ona örnek teşkil edebilecek bir durumdur. Bizler kırsal alanda yetişmiş insanlarız. Bugün hümik asit kaynağı olarak ibraz edilen çoğu ürünün tarımda ne kadar etkili olabileceğini gözledik. Lakin bunun bilimsel yöntemlerle toprağın eksikliğini saptama ederek ve bu eksikliği giderecek muhteviyata haiz ürünlerle destek edilerek nasıl verimlilik sağlanabileceğini de burada görmüş olduk” biçiminde konuştu.

“Hümik asit araştırma merkezinin kurulması için çalışmalara başlayacağız”

Prof. Dr. Şahin, hümik asit konusunda yapılacak her türlü çalışmalara yardım vermeye hazırlanmış olduklarını da belirterek, “Hocalarımızla kısa bir değerleme yaptık. Derhal çarçabuk bir hümik asit araştırma merkezinin kurulması ve bunun enstitüye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmanın startını veriyoruz. Bundan sonra yapılacak uluslararası birincil kongreye de talip olduğumuzu buradan ilan etmek istiyorum. Diliyoruz ki bu toplantılarda insanların, ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim adamlarının birikim ve deneyimleri bir araya geldiği süre öbür açılımlar, kazanımlar ortaya çıkacaktır. Başarılı bir kongre geçirmenizi diliyorum. Emeği geçen herkese fazla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının arkasından, kongreye katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Kongre, 5 Kasım’da sona erecek.

Tarım, hayvancılık, sanayi, yiyecek, sağlık, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan hümik maddenin dağıtılmış yönleriyle ele alınacağı kongrede, 40 sözlü sunum, 8 değerleme görüşme sunumu ve 25 poster sunum gerçekleştirilecek. Kongrede, Türkiye’de varlıklı bir rezerve sahip hümik madde kaynaklarının etkili şekilde kullanımının geliştirilmesi, ayrı disiplinlerde yapılan çalışmaların müşterek bir platformda tartışılabilmesi, hümik maddelerle ilgili imalatçı, analist ve kullanıcılar arasında etkili diyalog ve işbirliğinin kurulması hedefleniyor.